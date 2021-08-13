Владивосток, 13 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. К концу года все 80 медорганизаций и их структурные подразделения войдут в единую информационную систему. В 2020 году в неё вошли 60 медучреждений, в этом году подключатся оставшиеся 20, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки на рецепте

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По национальному проекту «Здравоохранение» к 2024 году в России будет создан единый цифровой контур в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

«Внедрение информационных программ в медучреждениях имеет несколько положительных сторон. Так, медицинская карта пациента будет доступна в электронном виде, а значит, врач любого учреждения, куда бы пациент не обратился, будет видеть его анализы, историю болезни, пройденную схему лечения. То есть пациенту не нужно носить с собой карту и переживать за ее сохранность», — пояснили в минздраве Приморья.

Для врача новшество значительно сократит время, потраченное на заполнение бумаг, и высвободит его для общения с пациентом и осмотра. Кроме того, электронный документооборот позволит систематизировать учет диспансерной группы пациентов.

Эффективность такой системы медики уже оценили.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край оказался единственным субъектом Сибирского федерального округа, вошедшим в топ-10 рейтинга цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения.