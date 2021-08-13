Якутск, 13 августа, 2021, 04:20 — ИА Регнум. 13 августа в Якутии объявлено нерабочим днём для жителей 11 районов. Такой указ подписал глава республики Айсен Николаев в связи с сильной задымлённостью этих территорий из-за лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Climatechange.tw Смог

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Основание для распоряжения главы региона — федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Дополнительным выходным он намерен защитить здоровье якутян от неблагоприятного воздействия вредных веществ в воздухе. Ещё одним поводом для указа назван переход лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Нерабочий день с сохранением заработной платы сегодня будет в городе Якутск, посёлке Жатай, а также у жителей Вилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского районов Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа воздух в Якутске оценивался как опасный для жизни. Врачи беспокоятся о состоянии здоровья жителей республики, особенно в контексте распространения коронавирусной инфекции.