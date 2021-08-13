Красноярск, 13 августа, 2021, 04:07 — ИА Регнум. В пятницу, 13 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Gornovosti.ru Смог в Красноярске

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В 07:45 на Театральной площади было +16 °C, штиль.

Ночью с 13 на 14 августа ожидается до +13… +15 °C, облачно, временами дождь.

Скорость юго-западного ветра (с переходом на северо-восточный) 3−8 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В субботу, 14 августа, в Красноярске до +16… +18 °C днём и +12… +14 °C ночью, облачно, днём временами небольшой дождь.

В воскресенье, 15 августа, в Красноярске ожидается до +18… +20 °C днём. Ночью — до +10…+13 °C. Облачно, временами дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 августа в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных районах Красноярского края сохранится мгла. В Эвенкийском МР, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами сильные дожди, грозы.

В Эвенкийском МР сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.

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