Штат Калифорния, США, 13 августа, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Исследовательская группа из Института Кека (KGI, США) объявила, что разработает недорогую вакцину против коронавируса для развивающихся стран. Об этом 12 августа сообщил медицинский портал BioPharm International.

Xinhuanet.com Больной COVID-19. Индия

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Группа учёных работала над созданием различных недорогих вакцин для развивающихся стран последние 11 лет. Исследователи в основном были сосредоточены на болезнях животных, но сейчас, по их признанию, необходимо адаптировать имеющиеся наработки для противодействия COVID-19 в странах третьего мира.

Группа под руководством декана по исследованиям профессора Ларри Грилла планирует комбинировать вирус табачной мозаики с генетической информацией от белка-шипа SARS-CoV-2, получив таким образом тело, которое будет вызвать необходимый иммунный ответ у человека.

Производство вакцин будет размещено в Ботсване, с правительством которой существуют соответствующие договорённости. О сроках разработки вакцины и запуске производства в институте не сообщили.

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