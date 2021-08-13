Владивосток, 13 августа, 2021, 04:23 — ИА Регнум. В Приморье Всероссийский День физкультурника отметят 14 августа — пройдёт более 60 спортивных мероприятий по всему краю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Спортивный праздник состоится на водноспортивной станции ЦСКА во Владивостоке. Все желающие смогут пройти двухкилометровую дистанцию по «Тропе здоровья», приняв участие в бесплатном мастер-классе по скандинавской ходьбе. Всех финишеров наградят памятными медалями.

Также Владивосток встретит праздник Всероссийскими массовыми соревнованиями «Оранжевый мяч» по баскетболу 3×3.

Традиционно в День физкультурника в муниципалитетах состоятся турниры по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, воркауту, настольному теннису, жиму лежа, шахматам, шашкам, а также легкоатлетические кроссы, массовые зарядки, семейные эстафеты, велозаезды и другие мероприятия, в которых сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии открылся VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.