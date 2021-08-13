Плимут, Великобритания, 13 августа, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Число жертв инцидента со стрельбой в Плимуте, расположенном на юго-западе Великобритании, возросло до шести. Об этом говорится в сообщении, распространённом полицией утром 13 августа.

Lisa Roe Стрельба

Полиция графств Девон и Конуолл была вызвана на место происшествия со стрельбой, произошедшей на Биддик Драйв в Плимуте, около 18:10 по местному времени 12 августа. Всего в результате перестрелки, причиной которой предположительно стал «семейный конфликт», на месте погибли две женщины, двое мужчин и сотрудник правоохранительных органов. Ещё одна раненая женщина была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

В числе скончавшихся на месте трагедии мужчин ‑ и предполагаемый виновник перестрелки.

По предварительной информации полиции, инцидент не имеет связи с терроризмом. В настоящее время место трагедии оцеплено правоохранителями, которые собирают информацию и опрашивают очевидцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Плимуте, расположенном на юго-западном побережье Англии, произошла перестрелка, в которой были убиты не менее пяти человек.