Гавана, , 03:34 — REGNUM Российский борт доставил на Кубу 41 тонну гуманитарной помощи из России, сообщили 12 августа в посольстве РФ в Гаване.

Куба. Площадь Революции Anja Disseldorp

«Борт приземлился в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти, в настоящий момент идет приём груза», — сказал журналистам первый секретарь посольства Леонид Лагуновский.

По его словам, кубинскому народу передали консервированное мясо, пшеничную муку и подсолнечное масло. Следующим рейсом российская сторона доставит ещё один груз, который будет включать медикаменты.

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Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес выразил благодарность российским властям за предыдущую поставку гуманитарной помощи.

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