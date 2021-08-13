Гавана, 13 августа, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Российский борт доставил на Кубу 41 тонну гуманитарной помощи из России, сообщили 12 августа в посольстве РФ в Гаване.

Anja Disseldorp Куба. Площадь революции

«Борт приземлился в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти, в настоящий момент идет приём груза», — сказал журналистам первый секретарь посольства Леонид Лагуновский.

По его словам, кубинскому народу передали консервированное мясо, пшеничную муку и подсолнечное масло. Следующим рейсом российская сторона доставит ещё один груз, который будет включать медикаменты.

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Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес выразил благодарность российским властям за предыдущую поставку гуманитарной помощи.