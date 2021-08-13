Владивосток, 13 августа, 2021, 03:37 — ИА Регнум. В Приморье возрождают промышленное садоводство в Партизанском районе — первый урожай яблок ожидается уже в этом году, сообщили 13 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Яблоня

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С 2019 года в районе села Новая Сила реализуется пилотный проект по отработке технологий посадки и ухода различных плодовых культур и сортов.

После необходимых агрохимических исследований почвы здесь высажено два гектара груш, 1,5 гектара яблонь, гектар абрикос и 0,5 гектара жимолости. Все саженцы соответствуют высоким государственным стандартам.

Из яблонь особенно перспективным специалисты отмечают сорт «Подарок садоводам».

Проект фруктового сада реализуется многопрофильным сельхозпредприятием ООО «Агрофонд-П».

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 130 яблонь для производства пастилы высадили в городском округе Зарайск Подмосковья.