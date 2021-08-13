Вашингтон, 13 августа, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Расследованием инцидента с российским модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС) займётся специальная группа экспертов, сообщили 12 августа в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Модель модуля «Наука»

«Будет определен состав команды и масштаб расследования», — сообщили в космическом ведомстве.

Работа группы будет ориентирована на сотрудничество с российскими коллегами и анализе доступных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля после стыковки «Науки» с МКС двигатели модуля непреднамеренно и неожиданно начали работать. В Роскосмосе сообщили, что это произошло из-за срабатывания системы безопасности модуля, посчитавшей, что он находится в свободном полёте.