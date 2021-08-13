Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Спасатели, работающие на месте катастрофы Ми-8 на Камчатке, установили предположительное местонахождения вертолёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Вертолёт лежит на глубине 145 метров в 700 метрах от берега.

Поисково спасательные работы возобновились с утра 13 августа. Ожидается прибытие военной техники для изучения дна Курильского озера.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 с туристами на борту рухнул в Курильское озеро 12 августа. Спастись удалось шести пассажирам и двум членам экипажа. Ещё восемь человек, предположительно, находятся в салоне воздушного судна.