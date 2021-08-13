Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 03:03 — ИА Регнум. С утра 13 августа на Камчатке возобновились поисково спасательные работы на Курильском озере, куда 12 августа упал вертолёт Ми-8. Спастись удалось шести пассажирам и двум членам экипажа. Ещё восемь человек, предположительно, находятся в салоне воздушного судна. Спасатели продолжают поиски на берегу и в воде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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На месте катастрофы работают 60 человек и 10 единиц техники.

МЧС также организовало работу горячей телефонной линии для родственников пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолёта, — вот три версии падения Ми-8 в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, заявили Следственного комитета России.