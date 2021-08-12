Брюссель, 13 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в случае захвата Афганистана террористами создаваемый ими Исламский Эмират не будет признаваться международным сообществом.

European Parliament Жозеп Боррель

«Если власть будет взята силой и восстановлен Исламский Эмират, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнется с непризнанием, изоляцией и отсутствием международной поддержки», — говорится в заявлении Борреля на сайте возглавляемой им службы.

В Евросоюзе призвали афганских террористов «немедленно возобновить предметные, регулярные и структурированные переговоры», а также «немедленно прекратить насилие и вражду».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) захватили второй по величине афганский город Кандагар, а также крупный административный центр Герат. Местные власти, предположительно, бежали без сопротивления.

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