Магадан, 13 августа, 2021, 03:04 — ИА Регнум. В Магадане в новом учебном году будет обучаться более 11 тыс. школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 13 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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В 10 классы зачислено более 600 учеников. Из детских садов областного центра выпустилось 1129 будущих школьников.

Планируется открыть 46 первых классов и набрать более 1200 первоклассников — уже зачислено 1169 детей.

Первоклашек в 2021/2022 учебном году примут 19 школ Магадана.

Все школы готовы к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области намерены начать учебный год в традиционном формате, в классах, за партами.