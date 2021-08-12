Тирана, 13 августа, 2021, 02:25 — ИА Регнум. В Албании 12 августа в результате обследования 4799 пациентов выявили 274 новых случая заражения коронавирусом. Еще 46 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Яцкевич Екатерина ИА REGNUM Студенческий городок, Тирана, Албания

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По данным министерства, всего в Албании выявили 134 761 случай заражения коронавирусом. 130 549 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2460 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 1752. На стационарном лечении находятся 37 пациентов, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. В последние недели наметилась устойчивая тенденция к повторному росту числа активных случаев заражения, однако суточная смертность по-прежнему держится на нулевой отметке. В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.