Скопье, 13 августа, 2021, 02:44 — ИА Регнум. В минздраве Северной Македонии 12 августа сообщили о том, что только первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 561 912 граждан.

Yarregion.ru Вакцинация

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, за 11 августа вакцинацию прошли 16 020 граждан, из них 8914 получили первую дозу вакцины. Общее число привившихся превысило миллион и достигло 1 016 700. Вторую дозу уже получили 454 788 граждан.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче отметил, что число медицинских команд, занимающихся вакцинацией, возросло, что снизило время ожидания в очереди на вакцинацию. Привиты уже 66% граждан старше 70 лет, 64% населения старше 60 лет и 50% населения старше 50 лет.