Скопье, 13 августа, 2021, 02:21 — ИА Регнум. В Северной Македонии 12 августа в результате исследования 5390 образцов выявили 639 новых носителей коронавируса. С каждым днем число выявляемых носителей (суточный показатель) увеличивается на сотню, растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации.

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 159 908 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5527. За сутки умерли шесть человек. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 150 635 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 3746 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.