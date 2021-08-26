В Косово прошёл марш в поддержку женщин
Приштина, Сербия, 26 августа, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Несколько неправительственных организаций Косово 25 августа провели шествие в поддержку женщин.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в шествии приняли участие коллектив за феминистское мышление и действие, ассоциация женщин Косово, молодежная инициатива по правам человека и косовский центр гендерных исследований.
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Протестующие прошли от министерства юстиции к министерству внутренних дел и дошли до здания правительства. По словам участников акции, недавнее убийство 18-летней Маригоны Османи собственным мужем на втором месяце брака демонстрирует, что жизнь девушек и женщин в Косово постоянно подвергается опасности.