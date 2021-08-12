Краснодар, 13 августа, 2021, 01:55 — ИА Регнум. В районе Чёрного моря под Новороссийском отсутствуют маслянистые пятна, характерные для разлившейся нефти. Об этом 12 августа написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM На море

«Во время облета мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо», — говорится в сообщении с фотографиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 августа с терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском произошёл выброс нефти. Площадь разлива составила около 200 кв. метров, а объем разлившейся нефти — около 12 кубометров.

Взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет.