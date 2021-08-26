Скопье, , 00:28 — REGNUM Глава македонского государственного предприятия «Национальные леса» Юлиана Николова рассказала о планах по заселению лесов после пожаров лета 2021 года.

Лес (сс) marneejill

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после того, как лесные пожары в стране будут полностью затушены, лесничие проведут осмотр местности: будет проведена очистка территории и засадка выжженных территорий.

Николова подчеркнула, что в стране достаточно качественных саженцев для произведения лесопосадок, их разведением занимаются в селе Святой Никола и Куманово.

В Евросоюзе пообещали помочь Северной Македонии вернуть леса в тот вид, в котором они были до пожара. На восстановление лесов уйдет от 20 до 50 лет.

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