Скопье, 26 августа, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Глава македонского государственного предприятия «Национальные леса» Юлиана Николова рассказала о планах по восстановлению лесов после пожаров лета 2021 года.

(сс) marneejill Лес

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после того как лесные пожары в стране будут полностью затушены, лесничие проведут осмотр местности: будет проведена очистка территории и засадка выжженных территорий.

Николова подчеркнула, что в стране достаточно качественных саженцев для произведения лесопосадок, их разведением занимаются в селе Святой Никола и Куманово.

В Евросоюзе пообещали помочь Северной Македонии вернуть леса в тот вид, в котором они были до пожара. На восстановление лесов уйдет от 20 до 50 лет.