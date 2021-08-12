Приштина, Сербия, 13 августа, 2021, 02:08 — ИА Регнум. Правительство Косово 12 августа одобрило введение новых мер по борьбе с коронавирусом.

Цитата из кф «С широко закрытыми глазами». Реж. Стэнли Кубрик. 1999. Великобритания, США Маска

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, меры будут действовать с 20 августа до 10 сентября. Вход в ночные клубы, на дискотеки, свадьбы, семейные празднества, помолвки и другие массовые мероприятия с участием свыше 100 человек будет разрешен только при наличии сертификата о прохождении как минимум одного этапа вакцинации или теста ПЦР не старше трех суток или наличии положительного результата теста на антитела. Вновь вводится масочный режим в общественных местах.

Число выявляемых в сутки носителей коронавируса растет каждый день на 200−300 человек. Новые «рекорды» не заставят себя долго ждать. При этом большая часть новых носителей младше 40 лет — не застрахованы ни дети, ни молодежь.