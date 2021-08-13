Скопье, 13 августа, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Исследование социально-политического портрета молодежи, проведенное фондом за демократию Westminster в Северной Македонии, показало, что две трети (64,8%) молодых людей недовольны своим статусом обществе.

Перспективы

58% готовы уехать из страны при первой же возможности и лишь 6,9% из этих 58% возвращаются назад из эмиграции. При этом больше половины молодых людей почти не интересуются или вовсе не интересуются политической ситуацией в стране.

При этом отмечается рост на 15% числа молодых людей, проводивших консультации относительно возможностей для развития карьеры с институтами власти. Отмечается, что молодые люди, занимающиеся организацией молодежных движений, оценивают свою роль в обществе более позитивно.

77,3% опрошенных считают, что власти почти не заботятся об их нуждах. Опрос молодежи проводился по телефону в 2020 году.