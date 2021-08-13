Женева, Швейцария, , 01:05 — REGNUM Ввести общий мораторий на передачу или продажу технологий слежки призвала 12 августа группа экспертов, назначенная Советом по правам человека Организации Объединённых Наций (ООН).

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В своём докладе они отметили, что длительность моратория необходимо поставить в зависимость от срока выработки эффективных правил соблюдения прав человека при использовании таких технологий.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что очень сложные интрузивные инструменты используются для мониторинга, запугивания и принуждения к молчанию правозащитников, журналистов и политических оппонентов», — говорится в докладе группы.

Ранее эксперты ООН в области прав человека призвали правительства стран отказаться от карательных санкций. По их мнению, власти не должны прибегать к способам, которые «лишают многих людей во всем мире права на личное развитие, а также сдерживают устойчивое национальное развитие».

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