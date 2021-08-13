Москва, 13 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Набор участников для подготовки к соревнованию по робототехнике First Tech Challenge начался в Москве. Об этом 13 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Соревнования ориентированы для рябят в возрасте от 12 до 18 лет. Присоединившись к проекту, начинающие инженеры создадут робота, который может не только пройти соревновательный отбор, но и в перспективе стать серийным. Заявки принимаются до 15 сентября.

«Мы видим возрастающий интерес к конкурсу: если в 2020 году в московском чемпионате First Lego League участвовало четыре команды, в этом — уже более 30 в разных возрастных категориях. В феврале будущего года станут известны победители столичного этапа, а в апреле в Москве пройдет национальный чемпионат. Его победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы», — сказала Сергунина.