Бишкек, 13 августа, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии 12 августа вызвали на допрос бывшего президента страны Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Экс-главу государства допросили по делу о коррупции при реализации проекта «Кумтор» — разработке зарубежными компаниями крупнейшего киргизского золотого месторождения «Кумтор».

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В частности, речь шла о событиях, связанных с заключением в 2017 году соглашения между правительством Киргизии и канадской горнорудной компанией Centerra Gold Inc.

В ведомстве отмечают, экс-президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в этот раз допросили в качестве свидетеля, поскольку на момент тех событий он занимал должность премьер-министра республики.

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