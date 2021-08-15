В Воронеже 12 августа 2021 года взорвался автобус общественного транспорта. Взрыв прогремел в пассажирском автобусе ПАЗ, когда он находился на остановке общественного транспорта. Пострадали 16 человек. Автобус был оснащен дизельным двигателем и не использовал газомоторное топливо. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность, перевозка пассажиром взрывчатого вещества (возможно, газового баллона) или террористический акт.

В Воронеже вечером 12 августа на улице Кольцовской произошёл взрыв в маршрутном автобусе. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Об этом: В центре Воронежа взорвалась маршрутка

Не менее 12 человек пострадали от взрыва автобуса в Воронеже, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM .

Провести проверку во всех автопарках пассажирских перевозчиков Воронежа поручил глава региона Александр Гусев после взрыва в маршрутном такси вечером 12 августа.

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, пострадали 12 человек. В БСМП госпитализированы девять из них, в том числе два человека — в тяжёлом состоянии.

В Воронеже вечером 12 августа у торгового центра «Галерея Чижова» взорвался маршрутный автобус ПАЗ. По обновленной информации областного правительства, госпитализированы были 12 пострадавших.

Читайте подробнее: По факту взрыва в автобусе в Воронеже возбуждено уголовное дело

По факту взрыва маршрутного автобуса, который произошёл в Воронеже 12 августа, возбуждено уголовное дело.

Об этом: Расследование взрыва в Воронеже находится на контроле у Бастрыкина

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко , в Воронеж направлены опытные специалисты Криминалистического центра СК России и следовали центрального аппарата. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оказать на месте практическую помощь в осмотре места происшествия.

Одна из пострадавших при взрыве в воронежском автобусе, который произошёл 12 августа, скончалась в больнице.

Читайте также: Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже возросло до 16

В Воронеже от взрыва в маршрутке пострадали 16 человек.

В Воронеже от взрыва в маршрутке 12 августа пострадали 18 человек.

Подробности в материале: Следователи обнародовали подробности взрыва автобуса в Воронеже

Уголовное дело возбуждено по статье «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан». Специалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Будет назначен комплекс необходимых экспертиз.

01:04 13.08.2021

Мэр Воронежа Вадим Кстенин принёс соболезнования семье женщины, погибшей после взрыва в маршрутном автобусе 12 августа.

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Читайте подробнее: Мэр Воронежа: задача — привести дорогу в порядок

01:26 13.08.2021 Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса сообщил, что во время инцидента в салоне находились примерно 30 пассажиров, передаёт 12 августа телеканал РЕН-ТВ. Об этом: Водитель автобуса в Воронеже сообщил о 30 пассажирах, находившихся в салоне

02:21 13.08.2021 Координация работы служб быстрого реагирования на месте взрыва автобуса в Воронеже будет осуществляться Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), сообщили 13 августа в этой структуре. Об этом: В Воронеже начал работать Национальный антитеррористический комитет

05:26 13.08.2021 На месте взрыва автобуса в Воронеже не обнаружили поражающих элементов, сообщает 13 августа RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом: В Воронеже на месте взрыва автобуса не нашли поражающих элементов

06:53 13.08.2021 После взрыва в ПАЗе в Воронеже следствие пока останавливается на версии неисправности технического оборудования автобуса. Речь в том числе может идти о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо. [[[video-0]]] Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

07:02 13.08.2021 СК публикует видео с места взрыва в Воронеже. [[[video-1]]] В город направили криминалистов и следователей из Москвы. Ход расследования будут контролировать в центральном аппарате СК.

07:07 13.08.2021 Напомним, вечером 12 августа в Воронеже произошел взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ. Пострадало 18 человек — трое из них находятся в тяжелом состоянии, умерла одна женщина.

07:10 13.08.2021 Момент взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже.

07:19 13.08.2021 В компании, которой принадлежал взорвавшийся в Воронеже ПАЗ, нашли 19 нарушений, включая установку газового оборудования. В распоряжении RT оказались документы о проведенных МВД, Минтрансом, Ространснадзором, Роспотребнадзором проверках ООО «АТП-1». Всего их было 47? и прошли они с 2015 по 2021 год.

07:20 13.08.2021 В 2020 году инспекторы также нашли ряд нарушений, при которых запрещается эксплуатация автобусов. Так, в некоторых салонах не было огнетушителей, не работали внешние световые приборы, звуковой сигнал. Кроме того, на двух машинах не было пробки топливного бака газобаллонного оборудования.

07:20 13.08.2021 Выяснилось, что в марте 2021 года сотрудники ГИБДД установили, что автобусы не оснащены медицинскими аптечками, а на некоторых шины установлены с разным рисунком протектора, что влияет на безопасность движения.

07:20 13.08.2021 В 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД.

07:21 13.08.2021 [[[video-2]]] После произошедшего накануне ЧП представители компании-перевозчика, напомним, заявляли, что у них нет автобусов с газовым оборудованием.

07:27 13.08.2021 Машины, которые находились рядом с местом взрыва автобуса в Воронеже, буквально изрешетило разлетевшимися осколками После ЧП глава региона Александр Гусев поручил проверить все автопарки города. По словам замруководителя городского управления транспорта Максима Захарова, автобус работал на дизельном топливе и не имел газового оборудования. [[[video-3]]] Цитата Lshot.

07:29 13.08.2021 Очевидец взрыва рассказал, как помогал спасать пострадавших. «Спрятал жену за остановку и бросился в автобус. Сначала спасли девочку, её зажало между сиденьями конкретно. Какой силы был взрыв, что её запихало между сидений, а мы не могли их раздвинуть?»

07:29 13.08.2021 Причиной взрыва автобуса в Воронеже могла стать неисправность технического оборудования автобуса. К таким выводам пришло следствие, передаёт 13 августа RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подробности в материале: СМИ сообщили о незаконном переводе на газ взорвавшегося в Воронеже автобуса

08:01 13.08.2021 «Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса в Воронеже», — сказал заместитель губернатора Воронежской области Сергей Соколов.

08:07 13.08.2021 В Воронеже от взрыва в маршрутке 12 августа пострадали 19 человек. Из них трое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом: Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе возросло до 19

08:15 13.08.2021 Причиной взрыва автобуса в Воронеже, произошедшего вечером 12 августа, могла стать неисправность технического оборудования. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Читайте подробнее: Следователи назвали вероятную причину взрыва автобуса в Воронеже

08:22 13.08.2021 «Согласно предварительным данным проведенного на месте происшествия исследования, бризантных взрывчатых веществ не обнаружено» — специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

08:27 13.08.2021 Трое пострадавших после взрыва в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав.

08:30 13.08.2021 В Воронежской области после взрыва пассажирского автобуса проведут обследование всего пассажирского транспорта, городского и междугороднего. С водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз проведут внеплановые инструктажи. С утра 13 августа на конечных остановках начались массовые проверки пассажирского транспорта. Об этом: Воронежский транспорт ждёт «исчерпывающий комплекс мер безопасности»

08:35 13.08.2021 Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился выработать меры материальной компенсации пострадавшим при взрыве автобуса 12 августа. С пострадавшими и их родственниками бесплатно будут работать психологи. Читайте также: Пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже выплатят компенсации

08:45 13.08.2021 Следователи на месте происшествия. voronezh.sledcom.ru

08:46 13.08.2021 Специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже, где накануне вечером произошел взрыв, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

08:53 13.08.2021 Миллионы граждан России ежедневно пользуются маршрутками на свой страх и риск, и каждый раз они словно бы покупают билет в один конец, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). «Если частники не способны пока что брать ответственность за пассажирские перевозки, пускай дело берут на контроль региональные и местные власти! В конце концов, чем им еще заниматься, как ни безопасностью людей?!» — рассуждает парламентарий в Facebook.

08:57 13.08.2021 В Тамбовской области проведут внеплановые проверки всех транспортных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками. Такое поручение дал губернатор Александр Никитин управлению региональной безопасности и управлению транспорта и автомобильных дорог после трагедии в Воронеже. Об этом: Тамбовский общественный транспорт проверят после трагедии в Воронеже