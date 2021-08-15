Взрыв пассажирского автобуса в Воронеже — все новости
В Воронеже вечером 12 августа на улице Кольцовской произошёл взрыв в маршрутном автобусе. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.
Подробнее: В центре Воронежа взорвалась маршрутка
Не менее 12 человек пострадали от взрыва автобуса в Воронеже, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM.
Провести проверку во всех автопарках пассажирских перевозчиков Воронежа поручил глава региона Александр Гусев после взрыва в маршрутном такси вечером 12 августа.
Читайте также: Губернатор Гусев: проверим все автопарки Воронежа после взрыва в маршрутке
В Воронеже вечером 12 августа у торгового центра «Галерея Чижова» взорвался маршрутный автобус ПАЗ. По обновленной информации областного правительства, госпитализированы были 12 пострадавших.
По данным департамента здравоохранения Воронежской области, пострадали 12 человек. В БСМП госпитализированы девять из них, в том числе два человека — в тяжёлом состоянии.
Подробнее: Два пострадавших при взрыве в воронежской маршрутке — в тяжелом состоянии
По факту взрыва маршрутного автобуса, который произошёл в Воронеже 12 августа, возбуждено уголовное дело.
Читайте подробнее: По факту взрыва в автобусе в Воронеже возбуждено уголовное дело
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в Воронеж направлены опытные специалисты Криминалистического центра СК России и следовали центрального аппарата. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оказать на месте практическую помощь в осмотре места происшествия.
Об этом: Расследование взрыва в Воронеже находится на контроле у Бастрыкина
Одна из пострадавших при взрыве в воронежском автобусе, который произошёл 12 августа, скончалась в больнице.
Подробности: В Воронеже скончалась жертва взрыва в маршрутном автобусе
В Воронеже от взрыва в маршрутке пострадали 16 человек.
Читайте также: Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже возросло до 16
В Воронеже от взрыва в маршрутке 12 августа пострадали 18 человек.
Уголовное дело возбуждено по статье «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан». Специалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Будет назначен комплекс необходимых экспертиз.
Подробности в материале: Следователи обнародовали подробности взрыва автобуса в Воронеже
Мэр Воронежа Вадим Кстенин принёс соболезнования семье женщины, погибшей после взрыва в маршрутном автобусе 12 августа.
Читайте подробнее: Мэр Воронежа: задача — привести дорогу в порядок
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса сообщил, что во время инцидента в салоне находились примерно 30 пассажиров, передаёт 12 августа телеканал РЕН-ТВ.
Об этом: Водитель автобуса в Воронеже сообщил о 30 пассажирах, находившихся в салоне
Координация работы служб быстрого реагирования на месте взрыва автобуса в Воронеже будет осуществляться Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), сообщили 13 августа в этой структуре.
Об этом: В Воронеже начал работать Национальный антитеррористический комитет
На месте взрыва автобуса в Воронеже не обнаружили поражающих элементов, сообщает 13 августа RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Об этом: В Воронеже на месте взрыва автобуса не нашли поражающих элементов
После взрыва в ПАЗе в Воронеже следствие пока останавливается на версии неисправности технического оборудования автобуса. Речь в том числе может идти о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо.
Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
СК публикует видео с места взрыва в Воронеже.
В город направили криминалистов и следователей из Москвы. Ход расследования будут контролировать в центральном аппарате СК.
Напомним, вечером 12 августа в Воронеже произошел взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ. Пострадало 18 человек — трое из них находятся в тяжелом состоянии, умерла одна женщина.
Момент взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже.
В компании, которой принадлежал взорвавшийся в Воронеже ПАЗ, нашли 19 нарушений, включая установку газового оборудования.
В распоряжении RT оказались документы о проведенных МВД, Минтрансом, Ространснадзором, Роспотребнадзором проверках ООО «АТП-1». Всего их было 47? и прошли они с 2015 по 2021 год.
В 2020 году инспекторы также нашли ряд нарушений, при которых запрещается эксплуатация автобусов. Так, в некоторых салонах не было огнетушителей, не работали внешние световые приборы, звуковой сигнал. Кроме того, на двух машинах не было пробки топливного бака газобаллонного оборудования.
Выяснилось, что в марте 2021 года сотрудники ГИБДД установили, что автобусы не оснащены медицинскими аптечками, а на некоторых шины установлены с разным рисунком протектора, что влияет на безопасность движения.
В 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД.
После произошедшего накануне ЧП представители компании-перевозчика, напомним, заявляли, что у них нет автобусов с газовым оборудованием.
Машины, которые находились рядом с местом взрыва автобуса в Воронеже, буквально изрешетило разлетевшимися осколками После ЧП глава региона Александр Гусев поручил проверить все автопарки города. По словам замруководителя городского управления транспорта Максима Захарова, автобус работал на дизельном топливе и не имел газового оборудования.
Цитата Lshot.
Очевидец взрыва рассказал, как помогал спасать пострадавших.
«Спрятал жену за остановку и бросился в автобус. Сначала спасли девочку, её зажало между сиденьями конкретно. Какой силы был взрыв, что её запихало между сидений, а мы не могли их раздвинуть?»
Причиной взрыва автобуса в Воронеже могла стать неисправность технического оборудования автобуса. К таким выводам пришло следствие, передаёт 13 августа RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подробности в материале: СМИ сообщили о незаконном переводе на газ взорвавшегося в Воронеже автобуса
«Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса в Воронеже», — сказал заместитель губернатора Воронежской области Сергей Соколов.
В Воронеже от взрыва в маршрутке 12 августа пострадали 19 человек. Из них трое находятся в тяжёлом состоянии.
Об этом: Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе возросло до 19
Причиной взрыва автобуса в Воронеже, произошедшего вечером 12 августа, могла стать неисправность технического оборудования. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читайте подробнее: Следователи назвали вероятную причину взрыва автобуса в Воронеже
«Согласно предварительным данным проведенного на месте происшествия исследования, бризантных взрывчатых веществ не обнаружено» — специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Трое пострадавших после взрыва в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав.
В Воронежской области после взрыва пассажирского автобуса проведут обследование всего пассажирского транспорта, городского и междугороднего. С водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз проведут внеплановые инструктажи.
С утра 13 августа на конечных остановках начались массовые проверки пассажирского транспорта.
Об этом: Воронежский транспорт ждёт «исчерпывающий комплекс мер безопасности»
Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился выработать меры материальной компенсации пострадавшим при взрыве автобуса 12 августа. С пострадавшими и их родственниками бесплатно будут работать психологи.
Читайте также: Пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже выплатят компенсации
Специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже, где накануне вечером произошел взрыв, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Миллионы граждан России ежедневно пользуются маршрутками на свой страх и риск, и каждый раз они словно бы покупают билет в один конец, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
«Если частники не способны пока что брать ответственность за пассажирские перевозки, пускай дело берут на контроль региональные и местные власти! В конце концов, чем им еще заниматься, как ни безопасностью людей?!» — рассуждает парламентарий в Facebook.
В Тамбовской области проведут внеплановые проверки всех транспортных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками. Такое поручение дал губернатор Александр Никитин управлению региональной безопасности и управлению транспорта и автомобильных дорог после трагедии в Воронеже.
Об этом: Тамбовский общественный транспорт проверят после трагедии в Воронеже
В Воронеже 13 августа на рейсы вышли 800 маршрутных автобусов.
Читайте также: В Воронеже перед утренними рейсами проверили 800 автобусов
Число жертв вчерашнего взрыва в Воронеже выросло до двух, в больнице скончалась еще одна пострадавшая, заявил губернатор.
В Воронеже проверили весь городской транспорт после произошедшего накануне взрыва в автобусе.
«По моему поручению уже завершены утренние проверки всего подвижного состава транспортных предприятий. Угроз не обнаружено», — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Официальная причина взрыва пазика в Воронеже, по данным источников-силовиков нескольких СМИ — утечка газа.
Дизельные по документам автобусы нередко переоборудуются в газовые, так выгодней за счёт низкой стоимости топлива. Чтобы изменений не было видно, баллоны прячут под днищем автобуса. Тем более, как пишут, компанию-владельца на подобном уже ловили.
Транспортная компания АТП-1, которой принадлежал взорвавшийся в Воронеже ПАЗ, дала официальный комментарий. По их словам, автобус был новый (выпущен в 2016 году), прошёл техобслуживание 6 августа, на конечных остановках проверялся на исправность, двигатель был дизельным. «Таким образом, исключаются доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобаллонного оборудования».
В компании также сообщили, что НАК координировал всю работу на месте, взрывотехнические экспертизы ещё проводятся.
Ространснадзор проведёт внеплановую проверку перевозчика по факту взрыва в автобусе в Воронеже.
Пассажирский автобус, в котором в Воронеже произошёл взрыв, был технически исправен. Об этом сообщили в транспортной компании АТП-1, которой принадлежало транспортное средство.
Подробности в материале: Перевозчик заявил об исправности взорвавшегося в Воронеже автобуса
Взрывотехники и криминалисты изучают материалы с места взрыва автобуса в Воронеже, сообщили в НАК.
В Воронеже ещё одна женщина, пострадавшая при взрыве в автобусе, скончалась 13 августа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Об этом: Скончалась вторая пострадавшая при взрыве в автобусе в Воронеже
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки. Источник сообщил «Ленте.ру», что женщина везла с собой баллон для газовой горелки Primus. Он и привёл к трагедии, в которой погибли двое. Автобус взорвался в Воронеже вечером 12 августа. Пострадали 19 человек.
Жители Воронежа несут цветы и свечи к месту взрыва пассажирского автобуса.
В трагедии, которая произошла накануне вечером в центре города, погибли две женщины. В больнице остаются 17 человек, двое — в тяжёлом состоянии.
Цитата RT.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала внеплановую проверку в отношении перевозчика ООО «АТП-1» по факту взрыва в автобусе, который произошел 12 августа в Воронеже. На месте происшествия находится заместитель руководителя Ространснадзора Александр Проходцев.
Об этом: Ространснадзор проверит перевозчика, в автобусе которого произошёл взрыв
В Курской области по поручению губернатора Романа Старовойта с 13 августа организованы комплексные проверки состояния газового оборудования в автомобильном общественном транспорте. Рейды будут проходить, пока специалисты не проверят весь автопарк.
Об этом: Курский общественный транспорт проверят после взрыва в Воронеже
В Воронеже утром 13 августа из торгового центра «Галерея Чижова» были эвакуированы посетители. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, эвакуация не имеет отношения к взрыву в маршрутке, который произошёл напротив торгового центра вечером 12 августа.
Провести проверки во всех автопарках пассажирских перевозчиков Рязанской области в связи с ЧП в Воронеже поручил 13 августа губернатор Николай Любимов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Об этом: Рязанские автопарки проверят после взрыва автобуса в Воронеже
Воронежцы несут цветы к месту взрыва — на автобусную остановку на улице Кольцовской. Губернатор Александр Гусев 13 августа также приехал на место трагедии и возложил цветы, чтобы почтить память погибших.
Читайте также: Воронежский губернатор возложил цветы на месте взрыва в автобусе
В Воронеже при координации оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса, а также поиск лиц, причастных к произошедшему. Специалисты-взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России изучают материалы, изъятые с места происшествия.
Читайте также: Расследованием взрыва в Воронеже занимаются НАК, ФСБ и СК
Главный врач Воронежской БСМП № 1 Игорь Банин рассказал о состоянии пострадавших после взрыва маршрутного автобуса. Две женщины скочались 12 и 13 августа в отделении реанимации. Состояние других пациентов в реанимации тяжёлое, но стабильное. Пациенты в других отделениях находятся в стабильном состоянии. Амбулаторные пациенты наблюдаются в поликлиниках по месту жительства.
Об этом: Главврач Воронежской БСМП рассказал о состоянии пострадавших при взрыве
В Воронеже родные погибших после взрыва в автобусе получат компенсации в размере миллиона рублей. Тем, кто получил тяжёлые повреждения, выплатят по 500 тыс. рублей. Сумму компенсаций остальным пострадавшим глава региона обещал определить позднее.
Читайте также: Семьи погибших после взрыва в Воронежа получат по миллиону рублей
В Воронеже число пострадавших от взрыва в маршрутке выросло до 22 человек, из которых двое скончались. 13 августа за медпомощью обратились еще трое воронежцев. Сейчас лечение в медучреждениях проходят 15 человек.
Читайте также: Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло 22
Правительство Воронежской области разыскивает контакты людей, которые оказывали помощь пострадавшим при взрыве в автобусе, который произошёл 12 августа на улице Кольцовской.
Позже глава региона заявил, что мужчину нашли и разыскивают контакты других героев.
Читайте подробнее: Воронежцев, помогавшим жертвам взрыва в автобусе, обещают наградить
Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 22 человек. Это число включает также двух погибших в результате трагедии.
Родным погибших при взрыве в Воронеже выплатят по 1 млн рублей — губернатор Александр Гусев. Пострадавшие, получившие тяжелые ранения, получат по 500 тысяч рублей материальной компенсации. Суммы для остальных пострадавших будут определены позже, исходя из ситуаций в семье.
22 человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком во Владимирской области — МВД.
В Воронеже число пострадавших от взрыва в автобусе выросло до 24 человек. Об этом 14 августа сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Читайте подробнее: Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 24