Саранск, 12 августа, 2021, 23:58 — ИА Регнум. По состоянию на 12 августа в Мордовии привито от коронавируса около 270 тыс. человек при планируемых 388 тысячах. Таким образом, план вакцинации выполнен на 69,5%. До начала учебного года необходимо максимально увеличить число вакцинированных, что позволит сократить количество вспышек заболевания в учреждениях.

Zdravalt.ru Вакцинация от коронавируса

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Дубенский и Кадошкинский районы выполнили план по вакцинации, который составляет 60% от всего взрослого населения. К планируемому показателю близки Кочкуровский, Теньгушевский, Чамзинский и Ардатовский районы, если будут сохранять темп прививочной кампании. В числе отстающих — Саранск, Рузаевский, Темниковский и Ковылкинский районы.

По словам и. о. министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, в республике есть в наличии все четыре вида вакцины, также недавно поступило более 21 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», которую также можно использовать в качестве первого этапа вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Мордовии было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 704 случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 21 604 жителя Мордовии. 435 человек скончались от коронавируса как от основной причины.