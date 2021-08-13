Ксаверий де Местр, 13 августа 2021, 04:55 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена дополнительно направит тысячи военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации американских гражданских лиц из посольства США по воздуху, сообщил 12 августа Госдепартамент. Решение принято из-за того, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает агрессивно наступать, захватывая крупные города по всей стране и стремясь изолировать Кабул, столицу Афганистана.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что отправка военной помощи, которая происходит всего за несколько недель до того, как Пентагон завершит вывод войск в соответствии с графиком, поможет отъезду гражданского персонала.
При этом Прайс объяснил, что «основной» дипломатический персонал останется в сильно укрепленном посольстве США, чтобы продолжать свою дипломатическую и консульскую работу. Однако он отказался уточнять количество человек. США также ускорят выезд афганцев, которые ранее работали с американским правительством и попросили убежища в Штатах.
Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Post.
«И снова здравствуйте… Правительства США и Великобритании отправляют наших парней обратно, как ягнят на заклание. 100 человек вернутся домой в ящиках, за что? Разве не достаточно тысяч американских и сотен британских жизней? Мы были там 20 лет и вернулись к началу», — сожалеет @Josh_ThomasUK.
«Разве это не могло быть частью первоначального плана? Почему мы отправляем людей обратно? Это уже должно было быть решено. Черт! Я думал, что наши военные лидеры должны быть умными, образованными стратегами. Это позор!» — злится @Tony34790380.
«После 20 лет Афганистан пал только через неделю. Что мы делали там всё это время?», — негодует @RuhRho.
«Если бы мы не были там, чтобы уничтожить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а я имею в виду уничтожить, то победа была бы невозможна. Религиозные фанатики будут ждать 1000 лет», — отвечает @KarenVaccinated.
«Я думаю, что это в основном поднимет боевой дух афганцев и замедлит продвижение Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — считает @BalanceEven.
«Наложите санкции на Пакистан, чтобы он прекратил посылать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан», — просит @EngDawary.
«Мы. Уходим. Из. Афганистана. Осталась только одна миссия — вывезти переводчиков», — указывает @denisewu.
«Дежавю», — иронизирует @1066scot.
«А как же афганские союзники, которые работали с вами, почему вы их бросили, забрали их на Гуам?» — восклицает @Fahim07890789.
«Не понимаю этого ужаса. Разве Америка не обучила там целую армию за последние 20 с лишним лет?» — злится @AC_PhotoGraphik.
«А как насчет помощи афганскому народу? США и их союзники стали причиной этой неразберихи», — подчеркивает @brucekinabalu.
«Все пристегните ремни в ожидании новой катастрофы», — предупреждает @MRMAXBRADLEY_.
«Мы можем прояснить ситуацию: США НЕ отказываются от Афганистана. Это только выглядит так», — пишет @thefishytaste.
«Удивительно, что в стране с населением более 300 миллионов человек не нашлось 300 умных, знающих, опытных и способных политиков. О чём они только думали, когда решили покинуть Афганистан. Даже кучка разношерстных необразованных соплеменников обманула их», — указывает @CenturionJohnK.
«Согласно написанной Ричардом Никсоном книге под названием «Хватит Вьетнама», вывод войск из Афганистана — большая ошибка. Джо Байден должен прочитать книгу Никсона. Шпионское агентство Пакистана (ISI) несет ответственность за нынешнее кровопролитие и грозную войну в Афганистане», — уверен @EngDawary.
«Американские военные лгали американцам, что афганские солдаты хорошо обучены и мотивированы защищать свою страну. Реальность такова, что большинство афганских солдат находятся там ради выгодной зарплаты!!!» — объясняет @MyWorldOpinion3.
«Когда вы закончите использовать дополнительных солдат в Кабуле, чтобы защитить свои личные права, вы отправите их домой? Нам не нужна фальшивая война. Демократы могут делать деньги, отправляя войска домой из Афганистана. Я надеюсь, что они возьмут Байдена и всё правительство в этот момент и арестуют их!» — пишет @BlankfieldLeesa.
Напомним, что несмотря на то, что отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наращивают темпы наступления и захватывают центры афганских провинций, американская сторона уверена в наличии у «афганских сил всех возможностей значительно изменить военную обстановку».
«У них есть все преимущества. Вопрос лишь в том, чтобы в полной мере ими воспользоваться», — заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Когда это будет иметь смысл, мы окажем им поддержку нанесением авиаударов», — добавил представитель Пентагона.
Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 9 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций.