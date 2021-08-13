13 августа 2021 | Время чтения 4 мин

США направляют в Афганистан еще тысячи военнослужащих, чтобы помочь выехать сотрудникам посольства. Американцы возмущаются, почему военные Афганистана не могут взять ситуацию с террористами под контроль, ведь США провели в этой стране 20 лет, заявляя, что обучают афганских солдат.

Ксаверий де Местр, , 04:55 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена дополнительно направит тысячи военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации американских гражданских лиц из посольства США по воздуху, сообщил 12 августа Госдепартамент. Решение принято из-за того, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает агрессивно наступать, захватывая крупные города по всей стране и стремясь изолировать Кабул, столицу Афганистана.

В Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что отправка военной помощи, которая происходит всего за несколько недель до того, как Пентагон завершит вывод войск в соответствии с графиком, поможет отъезду гражданского персонала.

При этом Прайс объяснил, что «основной» дипломатический персонал останется в сильно укрепленном посольстве США, чтобы продолжать свою дипломатическую и консульскую работу. Однако он отказался уточнять количество человек. США также ускорят выезд афганцев, которые ранее работали с американским правительством и попросили убежища в Штатах.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«И снова здравствуйте… Правительства США и Великобритании отправляют наших парней обратно, как ягнят на заклание. 100 человек вернутся домой в ящиках, за что? Разве не достаточно тысяч американских и сотен британских жизней? Мы были там 20 лет и вернулись к началу», — сожалеет @Josh_ThomasUK.

«Разве это не могло быть частью первоначального плана? Почему мы отправляем людей обратно? Это уже должно было быть решено. Черт! Я думал, что наши военные лидеры должны быть умными, образованными стратегами. Это позор!» — злится @Tony34790380.

Американские солдаты ведут бой в Афганистане U.S. Army

«После 20 лет Афганистан пал только через неделю. Что мы делали там всё это время?», — негодует @RuhRho.

«Если бы мы не были там, чтобы уничтожить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а я имею в виду уничтожить, то победа была бы невозможна. Религиозные фанатики будут ждать 1000 лет», — отвечает @KarenVaccinated.

«Я думаю, что это в основном поднимет боевой дух афганцев и замедлит продвижение Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — считает @BalanceEven.

«Наложите санкции на Пакистан, чтобы он прекратил посылать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан», — просит @EngDawary.

«Мы. Уходим. Из. Афганистана. Осталась только одна миссия — вывезти переводчиков», — указывает @denisewu.

«Дежавю», — иронизирует @1066scot.

«А как же афганские союзники, которые работали с вами, почему вы их бросили, забрали их на Гуам?» — восклицает @Fahim07890789.

«Не понимаю этого ужаса. Разве Америка не обучила там целую армию за последние 20 с лишним лет?» — злится @AC_PhotoGraphik.

«А как насчет помощи афганскому народу? США и их союзники стали причиной этой неразберихи», — подчеркивает @brucekinabalu.

«Все пристегните ремни в ожидании новой катастрофы», — предупреждает @MRMAXBRADLEY_.

Американские солдаты в Афганистане U.S. Marine Corps

«Мы можем прояснить ситуацию: США НЕ отказываются от Афганистана. Это только выглядит так», — пишет @thefishytaste.

«Удивительно, что в стране с населением более 300 миллионов человек не нашлось 300 умных, знающих, опытных и способных политиков. О чём они только думали, когда решили покинуть Афганистан. Даже кучка разношерстных необразованных соплеменников обманула их», — указывает @CenturionJohnK.

«Согласно написанной Ричардом Никсоном книге под названием «Хватит Вьетнама», вывод войск из Афганистана — большая ошибка. Джо Байден должен прочитать книгу Никсона. Шпионское агентство Пакистана (ISI) несет ответственность за нынешнее кровопролитие и грозную войну в Афганистане», — уверен @EngDawary.

«Американские военные лгали американцам, что афганские солдаты хорошо обучены и мотивированы защищать свою страну. Реальность такова, что большинство афганских солдат находятся там ради выгодной зарплаты!!!» — объясняет @MyWorldOpinion3.

«Когда вы закончите использовать дополнительных солдат в Кабуле, чтобы защитить свои личные права, вы отправите их домой? Нам не нужна фальшивая война. Демократы могут делать деньги, отправляя войска домой из Афганистана. Я надеюсь, что они возьмут Байдена и всё правительство в этот момент и арестуют их!» — пишет @BlankfieldLeesa.

Афганец U.S. Marine Corps

Напомним, что несмотря на то, что отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наращивают темпы наступления и захватывают центры афганских провинций, американская сторона уверена в наличии у «афганских сил всех возможностей значительно изменить военную обстановку».

«У них есть все преимущества. Вопрос лишь в том, чтобы в полной мере ими воспользоваться», — заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Когда это будет иметь смысл, мы окажем им поддержку нанесением авиаударов», — добавил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 9 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций.