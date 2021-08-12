Вашингтон, 12 августа, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Уитни Мэтерс, дочь американского рэпера Эминема (настоящее имя — Маршалл Мэтерс), просит называть её мужским именем Стиви Лэйн. Об этом 12 августа пишет издание The Sun.

(сс) Mika-photography Эминем

Дочь рэпера называет себя небинарной личностью и просит обращаться к ней местоимением «они». Как отмечает издание, семья поддержала её выбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая супруга Эминема и мать Уитни Мэтерс КимСкотт попала в больницу после попытки суицида. Она вызвала полицию и сотрудников службы экстренной помощи, после чего им пришлось связать её из-за агрессивного поведения.