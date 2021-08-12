Минск, , 23:39 — REGNUM Руководство Белоруссии справляется со внешними и внутренними угрозами, которых становится больше. Об этом 12 августа заявил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.

Он отметил союзнический характер отношений Минска и Москвы, обратив внимание на исходящие от Запада угрозы — экономические и иные, приобретающие характер «гибридных действий». Этим он объяснил приостановление транспортных потоков, массовый отток в другие страны белорусских специалистов высокой квалификации и другие негативные явления.«Кроме того, отмечается обострение проблем обеспечения информационной безопасности. С использованием средств массовой информации и социальных сетей целенаправленно нагнетается обстановка. В этих условиях задача противодействия массированному информационному воздействию на население приобретает дополнительную актуальность», — сказал глава совбеза Белоруссии.

Ранее на эту тему: Лукашенко нашёл «пятую колонну», мешающую Союзному государству — мнение«Современная ситуация также обнажает уязвимости перед использованием информационно-коммуникационных технологий для манипулирования информацией, доминирования или политического противостояния, — сказано в интервью Вольфовича госинформагентству БелТА. — Хочу обратить внимание, что наблюдается повышение военной активности вокруг Белоруссии. Увеличивается численность войск в сопредельных с Белоруссией государствах, масштабность проводимых мероприятий их оперативной и боевой подготовки. Раскручивается гонка вооружений и повышается разведывательная активность наших западных «партнеров». Продолжается деградация механизмов контроля над вооружениями».Годом ранее: Провал аферы с «вагнеровцами»: Лукашенко не смог напугать Запад Россией