Лондон, 12 августа, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Международное энергетическое агентство опубликовало расчёты, согласно которым 20% мировых выбросов парниковых газов приходится на угольные электростанции. Основное их количество находится в азиатских странах, которые не успевают за мировыми тенденциями перехода на возобновляемые источники энергии. В Британии заявили, что существует способ решения этой проблемы.

Анатолий и Людмила Гришаковы Тепловая электростанция

Британская страховая компания Prudential и банк Asian Development Bank представили план борьбы с изменениями климата. Авторы предлагают выкупить угольные электростанции в Юго-Восточной Азии, чтобы «перевести на углеродную нейтральность на пятнадцать лет раньше» положенного срока. Эта обтекаемая фраза означает быстрое сокращение объемов электрогенерации в регионе, а после и полную ликвидацию всей угольной энергетики, отметили в Институте РУССТРАТ.

Борьба с глобальным потеплением является только поводом. Об этом говорит поддержка инициативы крупными транснациональными финансовыми холдингами HSBC и Citi. Влиятельные банкиры и страховщики никогда не были филантропами, но для этого проекта готовы выделить огромное финансирование. Настоящая причина «климатической угрозы» — очередная попытка остановить экономический рост Азиатского региона.

Как следует из данных за 2018 год, потребности Юго-Восточной Азии в электроэнергии составляли 1,05 ПВт·ч. По прогнозам экспертов, уже через 20 лет энергопотребление региона дойдёт до 2,46 ПВт·ч, причём на уголь будет приходиться 36%. Прикрываясь заботой о природе, Запад стремится закрыть угольные электростанции, что замедлит экономический рост стран ЮВА примерно в два раза, отметили эксперты.

Собственники азиатских угольных электростанций едва ли захотят продавать своё имущество конгломерату, уверены в Институте РУССТРАТ. Стоит ожидать, что предстоящая международная конференция ООН по климату COP21 в Глазго предложит жёсткие меры по выкручиванию рук правительствам стран ЮВА.