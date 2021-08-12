Челябинск, 12 августа, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Находящегося пять лет в федеральном розыске ранее судимого 36-летнего гражданина РФ задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Челябинске, сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Попался

Задержание произошло 11 августа в отделе по вопросам миграции на улице Новороссийской: бойцам Росгвардии поступил сигнал «Тревога» с этого охраняемого объекта.

Силовиков вызвала сотрудница отдела, которая по документам одного из обратившихся граждан установила, что он находится в федеральном розыске с ноября 2015 года. Мужчина скрывался от органов следствия: в розыске находился как подозреваемый в краже в Пермском крае.

Его задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.