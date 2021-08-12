Плимут, Великобритания, 12 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. В городе Плимут в Юго-Западной Англии произошла перестрелка, в которой были убиты не менее пяти человек, сообщает 12 августа телеканал Sky News со ссылкой на местную службу скорой помощи.

Kenny Louie Перестрелка

Стрельба произошла в районе Кихэм. На месте происшествия выставлено полицейское оцепление. Туда прибыли вертолеты и машины скорой помощи.

По некоторым данным, огонь открыл неизвестный мужчина, которого ликвидировали полицейские.

Информация уточняется.