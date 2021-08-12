Москва, 12 августа, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Российский мультсериал «Маша и Медведь» занял первое место в списке самых востребованных детских шоу. Об этом 12 августа пишет «РИА Новости».

Студия Анимаккорд Постер мультфильма «Маша и Медведь»

По данным СМИ, «Маша и Медведь» за последние два месяца по количеству запросов опередил зарубежные проекты. Среди них в рейтинге указаны «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль» и «Улица Сезам».

ИА REGNUM напоминает, что «Маша и Медведь» транслируется с 2009 года и переведён на 42 языка. В 2020 году мультсериал вошёл в пятёрку самых любимых развлекательных брендов в мире.