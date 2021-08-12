Москва, 12 августа, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Актёр Иван Охлобыстин дал интервью для YouTube-шоу KADI. Запись его разговора доступна на канале «Диана Кади» с 12 августа.

Скриншот c YouTube Иван Охлобыстин

В интервью Охлобыстин рассуждал на тему любви и семейных ценностей, рассказал какие женщины ему нравятся, а также спрогнозировал, что ждёт жителей Украины. Артист также высказался относительно ЛГБТ-сообщества.

Охлобыстин считает, что в России у слова для обозначения человека нетрадиционной ориентации — «правильное понимание» и оно всегда будет иметь «негативный оттенок». Артист считает представителей ЛГБТ-сообщества «больными людьми», которые «наверное, могут вылечиться уколами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж. Актёр опубликовал фотографии с росписи и венчания Анфисы в своём Instagram-аккаунте.