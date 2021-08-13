13 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Посольство США в Кабуле призвало американцев, не работающих на правительство, немедленно покинуть Афганистан, поскольку американские дипломаты пытаются получить заверения от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что они не будут нападать на посольство в случае захвата столицы.

Алексей Соколов, , 13:00 — REGNUM Американские дипломаты пытаются договориться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что они не будут атаковать посольство США в Кабуле даже если захватят столицу, бросив прямой вызов правительству страны. Американскую сторону представляет Залмай Халилзад, главный посланник США на переговорах с террористами.

Афганцы Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Усилия направлены на то, чтобы предотвратить эвакуацию посольства, поскольку боевики быстро захватывают города по всему Афганистану. Из-за этого американское посольство в Кабуле пришло в состояние повышенной готовности и закрыло консульства и дипломатические представительства в других частях страны.

На данный момент американские дипломаты пытаются определить, как скоро им придется эвакуировать посольство, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не согласятся на компромисс. В четверг, 12 августа, Штаты попросили американцев, не работающих на правительство, немедленно покинуть Афганистан коммерческими рейсами.

Залмай Халилзад U.S. Department of State

При этом администрация главы Белого дома Джо Байдена заявила, что нет необходимости торопиться в вопросе сокращения штата посольства, насчитывающего 4 тыс. сотрудников, поскольку войска официально почти вышли из страны.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Теперь Америка умоляет Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пишет @FashionRebelMU.

«** МЫ НЕ ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРОВ С ТЕРРОРИСТАМИ **. Что случилось с этой позицией», — негодует @sudharsanmit.

Посольство США в Кабуле USAID Afghanistan

«Пока американские переговорщики пытаются получить заверения от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». «Заверения»… Серьезно? Разве это не наивно?» — восклицает @TheUnsaid11.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) невероятно живучи. Они пережили американских военных и натовскую власть», — отмечает @Cheetahplains.

«Представьте себе, что супердержава мира договаривается с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, чтобы они не разрушали их единственное и неповторимое здание», — пишет @OmarMowher.

«Какая фраза здесь беспокоит; О, я нашел: «договориться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечает @stosh_machek.

«Я уверен, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скажут: «Не волнуйтесь, мы никогда бы этого не сделали», — комментирует @basil7b.

«Время прекратить. Это всегда должно было закончиться так. Трагедией. Они идут назад в Средневековье, и многие в США не отстают от них!» — считает @Jpdawe7.

«20 лет, тысячи потерянных жизней, миллиарды ресурсов, потраченных на обучение афганских войск. И что в итоге? Они массово сдаются в плен талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Какова была конечная цель…» — возмущается @keyjacknewyork.

«Можете теперь прекратить бред про американскую исключительность, пожалуйста?» — просит @UseYourOwnHead.

«Пришло время закрыть посольство и вернуть наших людей домой в целости и сохранности», — считает @ItIsMashAgain.

«Мы не можем вести переговоры с террористами», но «уважаемые сэры, пожалуйста, не трогайте наше здание», — иронизирует @CookOkay.

«Правильный ход! Отличное предвидение! Умелые переговоры. Так держать и всё такое. Между тем правда ли, что вы попросили Индию эвакуировать вашего корреспондента/ов из Кабула? Если правда, то почему? Не думаете ли вы, что вам следует подождать, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с оружием в руках безопасно сопроводят их?» — обращается к изданию @Bangalored_.

В Афганистане U.S. Department of Defence

«Нужно задать очевидные важные вопросы, чтобы убедиться, что всё обойдется: есть ли у администрации Байдена план на случай: захвата посольства, ситуации с заложниками (например, Иран 1979), попадания документов посольства в чужие руки», — советует @TheUnsaid11.

«Я не сомневаюсь, что с ними можно договориться. Я также не сомневаюсь, что нам, вероятно, никогда не скажут, что они требуют (и получают) за то, что подождут несколько минут до захвата посольства. Это тот же самый враг, которого мы 20 лет пытались успокоить пачками $$$», — напоминает @heddon_flafish.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные войска отступили из города Герат (Афганистан).

По данным источника в силовых структурах Афганистана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили здание администрации города.

Ранее стало известно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) штурмуют здания городской администрации и полицейского управления в Герате.