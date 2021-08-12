Воронеж, 12 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Шесть человек доставлены в больницы после взрыва в автобусе в Воронеже вечером 12 августа, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

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По данным регионального департамента здравоохранения, один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, состояние ещё троих уточняется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 августа в маршрутном автобусе на остановке общественного транспорта в центре Воронежа произошёл хлопок. По данным прокуратуры, пострадали 12 человек. Причины взрыва уточняются.