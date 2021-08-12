Воронеж, 12 августа, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Проверку исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров начала прокуратура после взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже, сообщили 12 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

«Вечером 12 августа 2021 года на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра в автобусе произошел хлопок. По предварительным данным пострадало 12 человек», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

На место происшествия выехали заместитель прокурора области Константин Кремнев, прокурор Ленинского района гВоронежа Юрий Бурсов. Прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, одной из возможных причин ЧП стал взрыв газового оборудования. Также, по неподтвержденной информации, одной из пострадавших оторвало ноги.