Лондон, , 05:26 — REGNUM Две трети взрослых британцев обеспокоены тем, что движение к более экологичному обществу сделает их жизнь дороже. Об этом сообщает британское издание The Sun 12 августа 2021 года.

Основная задача борьбы с изменением климата Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Опрос был проведен среди 2000 человек в Великобритании и показал, что подавляющее большинство населения поддерживает переход к более устойчивому образу жизни, но считает, что правительство должно финансово стимулировать этот переход.

59% респондентов хотят, чтобы за счёт их налогов во всех домах были установлены точки зарядки электромобилей.

70%считают, что домовладельцы должны получать субсидии на установку солнечных панелей на своих крышах для выработки собственного электричества.

75% опрошенных считают, что правительство должно предоставить субсидии, чтобы позволить домашним хозяйствам перейти с традиционных газовых котлов на тепловые насосы.

78% считают, что строители зарядные устройства для электромобилей должны быть установленына всех новых жилых объектах.

Глядя на революционное завоевание автомобильного рынка Великобритании электромобилями, 68% респондентов обеспокоены тем, что это сделает автомобили более дорогими.

В целом половина респондентов пытается сократить потребление энергии, чтобы стать более экологичным и сэкономить деньги.

Опрос был проведен Forbes Advisor — компанией по анализу финансовых отчётов и показателей.

Кевин Пратт, эксперт по энергетике из Forbes Advisor, так прокомментировал результаты опроса:

«Подавляющее большинство людей хотят вести более устойчивый, экологически чистый образ жизни, но есть веские, хотя и иногда преувеличенные, опасения, что переход к такому образу жизни ударит по карману. Электромобили — хороший тому пример. Они часто имеют более высокую цену, чем их бензиновый или дизельный аналог, но эксплуатационные расходы на них, как правило, намного ниже. Что очень важно, так это то, что водители Великобритании имеют доступ к адекватной, доступной и недорогой зарядной сети. Замечательно видеть поддержку более устойчивого будущего, но из исследований ясно, что правительству необходимо будет подтолкнуть общественность к дальнейшим экологическим действиям, если оно хочет достичь своих целей углеродной нейтральности».

Электрокар в Амстердаме RTVi

В целом 68% опрошенных обеспокоены тем, что создание более зеленого общества сделает жизнь людей более дорогой. 38% не желают доплачивать за более экологичное общество, в то время как 43% будут рады платить, если это будет означать более экологичный образ жизни.

Общественность также обеспокоена тем, что поставщики энергии и производители товаров используют слово «устойчивый» для повышения цен.

Исследование показало, что 54% не меняли поставщиков энергии за последние два года. Основная причина этого заключалась в том, что 35% считают, что их тарифы на электроэнергию являются низкими.

Кевин Пратт так объяснил полученные результаты:

«Шесть из десяти опрошенных считают, что наши личные действия и решения вносят реальный вклад в борьбу с изменением климата. Есть небольшие дела, которые мы можем сделать, чтобы стать немного экологичнее, будь то повышение эффективности утилизации отходов или переход на «зеленый» тариф на энергию от поставщика, который предпочитает энергию, производимую экологически безопасным способом, например ветровую, солнечную, ядерную и т.п. Многие люди предполагают, что зеленая энергия будет более дорогим вариантом, но инновации и конкуренция между поставщиками означают, что на рынке существует множество конкурентоспособных экологически чистых тарифов. Вот почему тарифы с использованием возобновляемых источников энергии становятся все более популярными среди потребителей».

Однако, согласно другому исследованию, опубликованному в The Sun 11 августа 2021 года, каждый пятый автомобилист в Великобритании клянется, что никогда не купит электромобиль.

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