Переход к зеленой экономике вызывает у британцев тревогу за свой кошелёк
Лондон, 13 августа, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Две трети взрослых британцев обеспокоены тем, что движение к более экологичному обществу сделает их жизнь дороже. Об этом сообщает британское издание The Sun 12 августа 2021 года.
Опрос был проведен среди 2000 человек в Великобритании и показал, что подавляющее большинство населения поддерживает переход к более устойчивому образу жизни, но считает, что правительство должно финансово стимулировать этот переход.
59% респондентов хотят, чтобы за счёт их налогов во всех домах были установлены точки зарядки электромобилей.
70%считают, что домовладельцы должны получать субсидии на установку солнечных панелей на своих крышах для выработки собственного электричества.
75% опрошенных считают, что правительство должно предоставить субсидии, чтобы позволить домашним хозяйствам перейти с традиционных газовых котлов на тепловые насосы.
78% считают, что строители зарядные устройства для электромобилей должны быть установленына всех новых жилых объектах.
Глядя на революционное завоевание автомобильного рынка Великобритании электромобилями, 68% респондентов обеспокоены тем, что это сделает автомобили более дорогими.
В целом половина респондентов пытается сократить потребление энергии, чтобы стать более экологичным и сэкономить деньги.
Опрос был проведен Forbes Advisor — компанией по анализу финансовых отчётов и показателей.
Кевин Пратт, эксперт по энергетике из Forbes Advisor, так прокомментировал результаты опроса:
В целом 68% опрошенных обеспокоены тем, что создание более зеленого общества сделает жизнь людей более дорогой. 38% не желают доплачивать за более экологичное общество, в то время как 43% будут рады платить, если это будет означать более экологичный образ жизни.
Общественность также обеспокоена тем, что поставщики энергии и производители товаров используют слово «устойчивый» для повышения цен.
Исследование показало, что 54% не меняли поставщиков энергии за последние два года. Основная причина этого заключалась в том, что 35% считают, что их тарифы на электроэнергию являются низкими.
Кевин Пратт так объяснил полученные результаты:
Однако, согласно другому исследованию, опубликованному в The Sun 11 августа 2021 года, каждый пятый автомобилист в Великобритании клянется, что никогда не купит электромобиль.