Москва, 12 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Дистанционное электронное голосование в России будет развиваться как одна из форм волеизъявления граждан. Об этом 12 августа заявил политолог Дмитрий Орлов на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Избиратель

Также эксперт отметил, что развитие электронного голосования является не только российским, но и общемировым трендом. При этом он не счел эту форму волеизъявления более удобной для фальсификаций, нежели классическую с использованием бюллетеней.

«Дистанционное электронное голосование — это общий тренд. Когда говорят, что это позволяет фальсифицировать выборы, то против этого говорит тот факт, что массив, полученный на дистанционном голосовании, был более протестным, чем в целом по стране. Это серьезная, перспективная форма волеизъявления», — сказал Орлов.