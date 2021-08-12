Эдинбург, Великобритания, 12 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Исполнительница роль миссис Хадсон в британском сериале «Шерлок» Уна Стаббс скончалась в городе Эдинбурге (Великобритания) на 85-м году жизни, пишет 12 августа The Guardian.

Цитата из т/с «Шерлок» реж Пол МакГиган. 2010. Великобритания, США Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

По словам её родных, она умерла в окружении своей семьи сегодня, 12 августа.

Напомним, сериал «Шерлок» снимался несколько лет для BBC Wales. Кроме того, Стаббс сыграла более чем в 50 телесериалах и фильмах, а начала свою кинокарьеру в скетч-сериале Benny Hill.