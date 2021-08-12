Москва, , 22:15 — REGNUM Явка на выборах в Москве в 2021 году ожидается низкой. Об этом 12 августа заявил политолог Дмитрий Орлов на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам эксперта, в пользу такого прогноза говорят проведенные исследования. При этом аналогичный тренд ожидается и в масштабах всей страны.

«Явка, если исходить из исследований, относительно невысокая в Москве, но она ожидается не высокой и на федеральном уровне. И это общий тренд кампании. Я считаю, что кампания достаточно конкурентная», — сказал участник круглого стола.

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