Вашингтон, 13 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Сотни тысяч жителей и предприятий на среднем западе США в четверг, 12 августа, остались без электричества из-за очередной волны разрушительных гроз, прошедших по региону. Об этом сообщают местные СМИ.

Цитата из к/ф «Навстречу шторму». реж. Стивен Куэйл. 2014. США Буря надвигается

Сильные дожди привели к наводнениям в некоторых районах штата Мичиган. В других местах из-за бури пострадали дороги. Одновременно падающие из-за ветра деревья привели к отключению электричества у сотен тысяч человек. По данным сайта PowerOutage. US на утро четверга, 12 августа, 728 609 потребителей все еще оставались без электричества

Более того, в штате Висконсин жители получили предупреждения о торнадо, а по меньшей мере два смерча пронеслись по западно-центральной и северо-восточной частям 11 августа.

Напомним, что в 2018 году более 500 тыс. человек на северо-востоке США остались без электричества вследствие обрушившихся на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания и Вирджиния проливных дождей, сопровождавшихся сильным ветром и градом.