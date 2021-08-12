Воронеж, 12 августа, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Не менее 12 человек пострадали от взрыва автобуса в Воронеже, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM.

Portalsatu.com Взрыв

Автобус почти полностью разрушен, пострадали 12 пассажиров. По некоторым данным, одному из них оторвало ноги.

Причины взрыва пока не выяснены. По одной из версий, в автобусе взорвался газовый баллон

Некоторые СМИ сообщают, что водитель автобуса отрицает наличие газового оборудования в своем транспортном средстве.

На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ.

Информация уточняется.