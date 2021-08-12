Тюмень, 12 августа, 2021, 22:03 — ИА Регнум. В ковидных моногоспиталях Тюменской области достаточно кислорода. Глава региона Александр Моор 12 августа на пресс-конференции опроверг слухи об обратном.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода

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«Мало того, есть запас, если кислород закончится. Техническое состояние установок с кислородом проверяется регулярно Ростехнадзором. Каких-то секретов не было, ЧП не происходило», — заявил Александр Моор.

В целом, глава Тюменской области отметил, что система здравоохранения региона испытывает на сегодня колоссальную нагрузку.

«Там работают люди. Машинами пока людей не заменишь. Безусловно, могут быть сбои — невовремя приехать, грубо поговорить. Люди на износ сегодня работают. К человеку нужно относиться с пониманием. И тем не менее нам важны критические сигналы. Это работа руководителей здравоохранения, чтобы процесс был организован оптимально для пациентов и врачей», — подчеркнул глава региона.