Анкара, 12 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Семнадцать тел погибших из-за наводнения и селя найдено на территории провинций черноморского побережья Турции, сообщил 12 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале.

Турция

По его утверждению, погибшие обнаружены в Кастамону, Синоде и Бартыне.

«Число погибших при наводнении в Кастамону, Синоде и Бартыне достигло семнадцати», — написал Эрдоган.

Ранее власти Турции сообщали об одиннадцати погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции из-за дождей произошли наводнение и сошёл сель. В провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий.

Спасательная операция продолжается.