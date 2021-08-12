В Турции найдены тела 17 погибших при наводнении
Анкара, 12 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Семнадцать тел погибших из-за наводнения и селя найдено на территории провинций черноморского побережья Турции, сообщил 12 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале.
Турция
По его утверждению, погибшие обнаружены в Кастамону, Синоде и Бартыне.
«Число погибших при наводнении в Кастамону, Синоде и Бартыне достигло семнадцати», — написал Эрдоган.
Ранее власти Турции сообщали об одиннадцати погибших.
Как сообщало ИА REGNUM, в Турции из-за дождей произошли наводнение и сошёл сель. В провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий.
Спасательная операция продолжается.