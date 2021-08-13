Вашингтон, 13 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В американском штате Джорджия 14 человек арестованы по делу о создании фальшивой благотворительной организации, в реальности финансирующей преступность. Об этом 12 августа сообщает Fox News.

Mathieu Thauvin Под арестом

Злоумышленники привлекали детей к продаже конфет и других продуктов питания от лица организации Georgia Peach Youth Club of America Inc.

«Организация выдавала себя за программу работы и отдыха, которая утверждала, что выступает против банд, насилия с применением оружия и наркотиков», — говорится в обвинительном заключении, обнародованном генеральным прокурором штата Джорджия Крисом Карра.

Отмечается, что вырученные деньги направлялись в «Девять капель крови» — подразделение банды из Лос-Анджелеса «Объединенная нация крови».

Теперь преступников ждет суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском штате Массачусетс сотрудники полиции разыскивают вооруженную группу, которая представляет опасность. По данным силовиков, обвиняемые мужчины состоят в некой группе, которая не признает законы США.