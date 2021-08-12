Москва, , 21:53 — REGNUM Отставному азербайджанскому дипломату Исфандияру Вагабзаде, скандально напомнившему о себе высказыванием в адрес русского народа, а также лидера ЛДПР Владимира Жириновского, закрыли въезд в Россию на 50 лет, передаёт 12 августа «Говорит Москва».

Вон отсюда Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

https://twitter.com/govoritmsk/status/1425879494099877888

В МВД РФ пояснили, что въезд закрыт человеку, который публично сделал «разжигающие межнациональную рознь» высказывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вагабзаде в своём видеообращении к Жириновскому позволил себе фразу «русские свиньи» и высказал России ряд накопившихся у него претензий. Лидера ЛДПР он также персонально обругал.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Азербайджана прокомментировал оскорбительные слова экс-посла в адрес РФ